FORUM ENSEMBLE POUR L’EMPLOI Launaguet Launaguet Catégorie d’Évènement: Launaguet FORUM ENSEMBLE POUR L’EMPLOI Launaguet Launaguet, 7 mars 2024, Launaguet. FORUM ENSEMBLE POUR L’EMPLOI Jeudi 7 mars 2024, 09h00 Launaguet La commune accueille la 7ème édition du forum intercommunal de l’emploi « Un emploi près de chez vous ! », qui permettra de mettre en relation les entreprises, les demandeurs d’emploi et les partenaires. + d’info à venir courant le mois de janvier Launaguet Launaguet Launaguet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-07T09:00:00+01:00 – 2024-03-07T11:00:00+01:00

2024-03-07T09:00:00+01:00 – 2024-03-07T11:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Launaguet Autres Lieu Launaguet Adresse Launaguet Ville Launaguet Lieu Ville Launaguet Launaguet latitude longitude 43.666813;1.44041

Launaguet Launaguet https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/launaguet/