Créé en 1988 par Philippe Lecocq, l'Ensemble de Saxophones de Toulouse est composé de 9 à 12 étudiants.es en classes supérieures au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse ou à l'isdaT – Institut supérieur des arts et du design de Toulouse. Il est aujourd'hui sous la direction de Thomas Barthélémy. La formation accueille tous les saxophones depuis l'exigeant saxophone soprano jusqu'aux profondeurs du saxophone basse, et ne connaît pas de frontière entre les genres musicaux. À son répertoire, on trouve des transcriptions d'oeuvres symphonique ou de musique de chambre mais également des pièces originales, contemporaines, extraites de musiques populaires ou improvisées. L'ensemble se produit en concert dans toute la région Occitane, à l'échelle nationale et internationale. Il met en valeur la palette sonore propre à cette formation exceptionnelle. // Une action en partenariat avec Toulouse Métropole // Gratuit

Vendredi 1 mars 2024, 20h30
Launaguet

