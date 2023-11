THÉÂTRE – 5 Launaguet Launaguet Catégorie d’Évènement: Launaguet THÉÂTRE – 5 Launaguet Launaguet, 1 février 2024, Launaguet. THÉÂTRE – 5 2 et 3 février 2024 Launaguet 5 femmes écrivent une pièce de théâtre, comme un carnet de rêves, un tissage d’instantanés. Elles entament un voyage, avançant à tâtons vers l’inconnu, en équilibre à l’âge charnière des bilans, des envies, des doutes, des peurs. Des portraits de femmes. // Tarifs : 5€ // Réservation : auhasarddesscenes@gmail.com Launaguet Launaguet Launaguet [{« link »: « mailto:auhasarddesscenes@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T00:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:59:00+01:00

2024-02-03T00:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:59:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Launaguet Autres Lieu Launaguet Adresse Launaguet Ville Launaguet Lieu Ville Launaguet Launaguet latitude longitude 43.666813;1.44041

Launaguet Launaguet https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/launaguet/