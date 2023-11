FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT Launaguet Launaguet Catégorie d’Évènement: Launaguet FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT Launaguet Launaguet, 26 janvier 2024, Launaguet. FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT Vendredi 26 janvier 2024, 21h00 Launaguet LISE MARTIN Théâtre La voix de Lise Martin semble avoir traversé le temps, et vient, avec puissance et douceur, faire vibrer les cordes sensibles. Les chansons qu’elle écrit et compose naissent là où la chanson à texte rencontre la musique folk. De ce mariage naît un style musical à la fois original et familier où l’on devine tour à tour les influences de Barbara, Joan Baez ou Léonard Cohen. Lise Martin : chant, ukulélé Marie Tournemouly : violoncelle, choeurs Simon Chouf : guitare acoustique et électrique, choeurs Ugo Guarì : batterie, choeurs // Tarifs 10€ et 5€ (Launaguétois) // Infos et réservations : www.detoursdechant.com // + d’infos : lisemartin.fr Launaguet Launaguet Launaguet [{« link »: « http://www.detoursdechant.com »}, {« link »: « http://lisemartin.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

