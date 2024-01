CULTUR BUS – ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE Launaguet Launaguet Catégorie d’Évènement: Launaguet CULTUR BUS – ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE Launaguet Launaguet, 21 janvier 2024, Launaguet. CULTUR BUS – ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE Dimanche 21 janvier, 11h00 Launaguet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T11:00:00+01:00 – 2024-01-21T13:00:00+01:00

L'ENFANT QUI ENTENDAIT LES ÉTOILES
Départ en bus à 9h45 de la salle des fêtes de Launaguet
Il était une fois un drôle de petit garçon qui n'écoutait jamais rien à l'école. Mais, ce n'est pas qu'il n'écoutait pas, c'est qu'il entendait autre chose… la symphonie magique des étoiles.
Tarifs : 18€ et 5€ (-27ans)
Sur inscription du 7 au 20 décembre : culture@mairie-launaguet.fr

