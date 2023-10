CONCERT DE LA NOUVELLE ANNÉE Launaguet Launaguet Catégorie d’Évènement: Launaguet CONCERT DE LA NOUVELLE ANNÉE Launaguet Launaguet, 14 janvier 2024, Launaguet. CONCERT DE LA NOUVELLE ANNÉE Dimanche 14 janvier 2024, 16h30 Launaguet Participez au concert de la Nouvelle Année organisé par l’association Le Temps des loisirs, le dimanche 14 janvier 2024, 16h30, à l’Eglise Saint-Barthélemy de Launaguet. Le Chœur Sacré Bel Canto, dirigé par Sophie Boudier, accompagné au piano par Dominique Baechler, reprendra des chansons célèbres, qui raviront toutes les générations.

Tarif : 5€. Pas de réservation requise.

2024-01-14T16:30:00+01:00 – 2024-01-14T18:30:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Launaguet

