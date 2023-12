PERMANENCE – ECOUTES PARENTS Launaguet Launaguet, 5 janvier 2024 09:00, Launaguet.

PERMANENCE – ECOUTES PARENTS Vendredi 5 janvier 2024, 10h00 Launaguet

Les Espaces Écoute Parents, créés en 2003 par Toulouse Métropole, offrent des consultations individuelles et gratuites aux parents et futurs parents qui ont besoin d’être conseillés et soutenus en termes d’éducation. Cela peut aller du simple questionnement éducatif aux obstacles plus importants, comme l’agressivité ou les difficultés scolaires.

Une psychologue à l’École des Parents et des Éducateurs de la Haute-Garonne reçoit à la Maison des associations de Launaguet, de 10h à 13h.

Renseignements et prise de rdv au 05 61 37 12 22

2024-01-05T10:00:00+01:00 – 2024-01-05T13:00:00+01:00

