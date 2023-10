CULTUR BUS – ORCHESTRE DU CAPITOLE DE TOULOUSE Launaguet Launaguet, 16 décembre 2023, Launaguet.

CULTUR BUS – ORCHESTRE DU CAPITOLE DE TOULOUSE Samedi 16 décembre, 18h00 Launaguet

HAPPY HOUR DE NOË AVEC LES CUIVRES

Départ en bus 16 h 45 de la salle des fêtes de Launaguet

Jouez hautbois, résonnez musettes… Et éclatez cuivres ! Pour célébrer la période des fêtes, la section la plus ruti-

lante de l’Orchestre du Capitole vous propose une sélection de pièces musicales unissant des incontournables de Noël

venus du répertoire classique, du jazz et de la musique de film, arrangées par l’excellent Nicolas Chatenet. La Maîtrise

de Toulouse prêtera ses voix à ce moment magique destiné à toute la famille et à toutes les façons d’enchanter cette

période si spéciale, d’extraits de Casse-Noisette de Tchaïkovski au célébrissime Hallelujah de Haendel.

// Tarifs : 15,50 € et 5 € (-27 ans)

// Sur inscription du 7 au 21 novembre : culture@mairie-launaguet.fr

Launaguet Launaguet Launaguet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:00:00+01:00

