GHIBLI Launaguet Launaguet, 10 décembre 2023, Launaguet.

GHIBLI Dimanche 10 décembre, 16h00 Launaguet

par l’orchestre Opus31

L’orchestre Opus31, composé d’une cinquantaine de musiciens amateurs vous présente un programme autour des musiques de films du studio GHIBLI (animé japonais), plus particulièrement ceux du réalisateur Hayao Miyazaki, connu pour ses nombreux succès parmi : Porco Rosso, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Le château Ambulant, Kiki la petite Sorcière, Mon Voisin Totoro, Nausicaa ou Ponyo. Les musiques qui donnent vie à ces films sont toutes composées par Mamoru Fujisawa, plus connu sous son nom de scène : “Joe Hisaihi”. Elles ont été retranscrites et adaptées pour l’orchestre symphonique Opus31 par son directeur musical Guilhem Boisson.

// Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

