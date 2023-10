NEW : LE PETIT CHAPERON Launaguet Launaguet, 9 décembre 2023, Launaguet.

Par deux filles en aiguilles d’après Joël Pommerat, le conte de Perrault et le conte des Frères Grimm.

Théâtre Molière | Durée : 1 h 15 | À partir de 9 ans

La compagnie Deux Filles en Aiguille présente sa nouvelle création, une version contemporaine du célèbre conte dans une

esthétique forte et belle en images, pour faire peur, émouvoir et parfois rire.

«Chaperon – Je n’ai pas peur de toi.

Loup – Moi non plus je n’ai pas peur.

Chaperon – Je ne sais pas qui tu es.

Loup – Je ne te connais pas moi non plus. Qu’est-ce que tu fais

par ici ? Tu es très jolie…

Chaperon – Toi aussi, tu es très joli. Je vais quelque part… chez

ma grand-mère qui est la mère de ma mère et qui est très vieille

comme sont souvent les vieux maintenant .»

// Tarifs, réservations et renseignements : 07 69 42 96 74

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

