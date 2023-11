LA LAUNAGU’ÉTOILE Launaguet Launaguet Catégorie d’Évènement: Launaguet LA LAUNAGU’ÉTOILE Launaguet Launaguet, 3 décembre 2023, Launaguet. LA LAUNAGU’ÉTOILE Dimanche 3 décembre, 08h00 Launaguet Course caritative au profit de la fondation pour l’aide à la recherche sur la sclérose en plaques (ARSEP), de l’association le BAOBAB. Échauffement en musique d’avant course animé par Jonathan ! Vestiaires et douches disponibles dans le gymnase ainsi que chiropracteurs et ostéopathes. Pour régaler vos papilles, un Food Truck sera à votre disposition pour petits et grands. + d’informations ici Launaguet Launaguet Launaguet [{« link »: « https://www.courirpoureux.com/launagu-u00e9toile-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T08:00:00+01:00 – 2023-12-03T10:00:00+01:00

2023-12-03T08:00:00+01:00 – 2023-12-03T10:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Launaguet Autres Lieu Launaguet Adresse Launaguet Ville Launaguet Lieu Ville Launaguet Launaguet latitude longitude 43.666813;1.44041

Launaguet Launaguet https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/launaguet/