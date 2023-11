ELLES d’aujourd’hui Launaguet Launaguet Catégorie d’Évènement: Launaguet ELLES d’aujourd’hui Launaguet Launaguet, 24 novembre 2023, Launaguet. ELLES d’aujourd’hui Vendredi 24 novembre, 21h00 Launaguet La compagnie de théâtre Antrop’fil présente : ELLES D’AUJOURD’HUI Durée : 1 h 30 | À partir de 16 ans A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la compagnie de théâtre Antrop’fil présente une fresque des « ELLES d’aujourd’hui », de leurs exploits du passé, obtenus grâce à leur pugnacité et parfois au péril de leurs vies, jusqu’aux combats qui leur restent encore à livrer au XXIe siècle. Entrée gratuite Mise en scène : Gilles LACOSTE

Textes : Pascale BARAFFE

Slam : Wafaa KHAZZANI

Guitariste : Fabien BETH Sur scène : Jean François DELIBES / Anne Laure HENRY / Laetitia BIONDIE / Wafaa KHAZZANI / Myriam BURGALAT / Nathalie BETH / Morgane CAMILLO / Pascale BARAFFE

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

Launaguet
Vendredi 24 novembre, 21h00

