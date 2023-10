MARIONNETTISSIMO – LE VILLAGE AUX MILLES ROSES Launaguet Launaguet, 19 novembre 2023, Launaguet.

MARIONNETTISSIMO – LE VILLAGE AUX MILLES ROSES Dimanche 19 novembre, 15h30 Launaguet

A partir de 6 ans – durée 50 min.

Dans un village où poussent des fleurs de toutes les couleurs, la jardinière, invente une magnifique variété de roses noires. Fascinée par celle-ci au point d’en être dérangée par les autres, la régente interdit les roses de couleur, installant un climat de terreur. Commence alors une révolution poétique menée par les villageois.es.

Le Village aux mille roses s’inspire du texte éponyme de Philippe Nessmann, et parle avec des images en ombre et en lumière de diversité et de tolérance. Un spectacle visuel pour questionner les dangers des dérives autoritaires et de la pensée unique et prôner la richesse de la mixité.

Tarif : 5 euros. Réservations ici.

Launaguet

