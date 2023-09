ASPE : EXPOSITION-VENTE Launaguet Launaguet, 17 novembre 2023, Launaguet.

ASPE : EXPOSITION-VENTE 18 et 19 novembre Launaguet

Le samedi de 14 h à 18 h, le dimanche de 10 h à 18 h | Salle de l’Orangerie

Les adhérents de l’association Atelier soie pinceaux étoffes sont heureux de proposer leurs créations à l’occasion d’une exposition-vente.

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’occasion est idéale pour commencer à prévoir des cadeaux artisanaux et originaux, pour les petits comme pour les plus grands.

Il y en aura pour tous les goûts : patchwork, porcelaine, soie, tricotages, tableaux huile.

L’occasion aussi de s’inscrire pour venir réaliser vous-même des créations à votre image.

Nous proposons à la vente des foulards et écharpes, des sacs accessoires et déco de Noël en patchwork, des travaux d’aiguilles en laine et coton, de la peinture sur porcelaine alimentaire, et des peintures à l’huile sur toiles.

Venez nombreux à cette expo, pour le plaisir des yeux tout simplement ou pour faire vos emplettes, vous ne regretterez pas de partager un moment de convivialité avec les adhérents.

// L’entrée est gratuite, le parking également.

