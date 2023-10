FESTIVAL QUI CONTE Launaguet Launaguet, 17 novembre 2023, Launaguet.

FESTIVAL QUI CONTE 18 et 19 novembre Launaguet

Venez partager des moments en famille ! Contes, spectacles et animations pour petits et grands, pour prendre le large le temps d’une journée…

Juste un jour – Compagnie Rouge Virgule

Samedi 18 novembre

Salle des fêtes – 9h45 / 11h / 16h

De 1 à 3 ans – durée 35 min.

Une journée d’enfance, colorée, tonique et jubilatoire. Des personnages fantaisistes qui traversent cette journée comme un terrain de jeu. Des voix qui s’en mêlent, se mêlent et se répondent. Les voix chantent, les mains bruitent, les pieds frappent aux rythmes du jazz. Mingus, Coltrane, Davis et Cie donnent le tempo et invitent tantôt au swing, tantôt à la rêverie. Ils tissent tout au long du spectacle une relation forte et mouvante, oscillant entre amitié et jalousie, complicité joyeuse et fourberie mesquine, jeu et agacement.

L’histoire d’une journée, depuis le moment qui précède l’éveil à celui qui précède les rêves. Comme une grande aventure quotidienne, avec ses rituels, ses inattendus et ses émerveillements. Pour raconter cette folle journée : treize caisses blanches disposées en cercle comme une grande horloge… et le jazz ! Les caisses se combinent, s’ouvrent et se transforment pour figurer les espaces du quotidien. Un formidable jeu pour construire le dedans, le dehors, le dessus, le dessous… et le monde à l’envers.

Spectacle gratuit. Retrait des tickets 20 minutes avant chaque représentation

L’enfant Nine – Compagnie Minuscule

Samedi 18 novembre – Théâtre Molière – 15h et 16h30

De 4 à 10 ans – durée 40 min

Il était une fois une enfant qui rêvait d’aller explorer le monde extérieur…

C’est à l’aide d’une machine électronique nommée « looper » que la conteuse-chanteuse nous emmène dans l’univers de Nine, explorant une forêt mystérieuse à la rencontre d’étonnants personnages : un bébé géant, un arbre chanteur, un monstre gluant qui fait du rap…

Ouvrez grand vos oreilles car vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

Invoquant l’humour et l’imagination débordante de son jeune public, l’artiste dessine une aventure rocambolesque aux allures de voyage initiatique et plonge son auditoire dans un univers sonore et musical qu’elle crée en direct, autour de compositions originales.

Spectacle gratuit. Retrait des tickets 20 minutes avant chaque représentation

A la mer, les roses – Compagnie Des lueurs pour les yeux

Samedi 18 novembre – Centre de Loisirs – 15h15 / 16h45

De 3 à 6 ans – durée 40 min.

“À la mer, les roses” est une plongée dans le monde des proportions inversées, de l’importance du plus petit.

Du minuscule qui s’impose, du plus faible qui riposte !

C’est un temps ensemble pour grandir ! Et grandir, c’est pas facile!

C’est partir à l’aventure, traverser des épreuves, surmonter des peurs, essayer, se tromper, rire, rêver et revenir un peu changé comme les personnages de ce tour conté!

De 3 à 6 ans – durée 40 min.

Spectacle gratuit. Retrait des tickets 20 minutes avant chaque représentation.

Le village aux milles roses – Compagnie Semis Babillage

Dimanche 19 novembre – Théâtre Molière – 15h30

A partir de 6 ans – durée 50 min.

Dans un village où poussent des fleurs de toutes les couleurs, la jardinière, invente une magnifique variété de roses noires. Fascinée par celle-ci au point d’en être dérangée par les autres, la régente interdit les roses de couleur, installant un climat de terreur. Commence alors une révolution poétique menée par les villageois.es.

Le Village aux mille roses s’inspire du texte éponyme de Philippe Nessmann, et parle avec des images en ombre et en lumière de diversité et de tolérance. Un spectacle visuel pour questionner les dangers des dérives autoritaires et de la pensée unique et prôner la richesse de la mixité.

Tarif : 5 euros. Réservations ici.

Launaguet Launaguet Launaguet [{« link »: « https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2023/10/RougeVirgule-JusteUnJour-lui_5763.jpg »}, {« link »: « https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2023/10/LEnfantNine-image300dpi-1.jpg »}, {« link »: « https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2023/10/Photo-duo.jpg »}, {« link »: « http://villageois.es/ »}, {« link »: « https://www.ardei-soft.com/tournefeuille/manif.html?refManif=3278&cause=1 »}, {« link »: « https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2023/10/Le-village-aux-1000-roses.jpg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T00:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

2023-11-19T00:00:00+01:00 – 2023-11-19T23:59:00+01:00