PERMANENCE NOTARIALE Launaguet Launaguet Catégorie d’Évènement: Launaguet PERMANENCE NOTARIALE Launaguet Launaguet, 13 octobre 2023, Launaguet. PERMANENCE NOTARIALE Vendredi 13 octobre, 09h00 Launaguet Donations, successions, biens immobiliers ou encore droit des sociétés, le premier rôle du notaire est de conseiller. Que ce soit pour des questions juridiques ou fiscales, ces professionnels du droit vous aiguillent afin de prendre les meilleures décisions, et permettent parfois d’éviter des conflits ou des malentendus.

Consultations gratuites de 15 à 20mn seront proposées au CCAS de Launaguet, 95 chemin des Combes Launaguet Launaguet Launaguet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

Détails
Catégorie d'Évènement:
Launaguet

Lieu
Launaguet
Adresse
Launaguet
Ville
Launaguet

