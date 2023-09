PROTEGEONS LES HÉRISSONS Launaguet Launaguet, 6 octobre 2023, Launaguet.

20 h 30 | Théâtre Molière

Une pièce ridiculement policière écrite et jouée par Olivier Bordaçarre

Par une longue nuit sans étoiles, onze personnages confient à la postérité, et bien malgré eux, le récit de leurs derniers ins- tants. Une flic et son supérieur. Un pompiste et son chien. Deux motards. Un hérisson. Puis les parents de deux adolescentes… Pourtant tout allait si bien. Les filles étaient si mignonnes… Une action en partenariat avec Toulouse Métropole et le Fes- tival Toulouse Polars du Sud.

// Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles)

// Tout le programme de Toulouse Polars du Sud : toulouse-polars-du-sud.com

2023-10-06T21:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00

