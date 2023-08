WORLD CLEAN UP DAY Launaguet Launaguet Catégorie d’Évènement: Launaguet WORLD CLEAN UP DAY Launaguet Launaguet, 16 septembre 2023, Launaguet. WORLD CLEAN UP DAY Samedi 16 septembre, 10h00 Launaguet La Ville de Launaguet participe au World Clean-up Day, en partenariat avec Toulouse Métropole, le samedi 16 septembre. Si toi aussi, tu veux participer à une opération de nettoyage de la planète, viens nous rejoindre avec des chaussures fermées, des gants résistants type jardinage, des grands sacs poubelles, des sacs de course (pratiques pour le verre et le recyclable), un gilet de sécurité et pourquoi pas des pinces à déchets, des seaux, brouettes, chariots de course, … RDV dès 10h à la salle des fêtes

