JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Launaguet 16 et 17 septembre LE CHÂTEAU DE LAUNAGUET Hôtel de ville VISITE GUIDÉE Samedi et dimanche à 10h / 11h / 14h30 / 16h30 Durée : 1h Commentée par une guide-conférencière de l'office de tourisme de Toulouse. VISITE LIBRE Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h L'ÉGLISE SAINT-BARTHÉLÉMY Église de Launaguet VISITE GUIDÉE Samedi et dimanche à 17h Durée : 45 min

Commentée par Nelly Desseaux, historienne de l’art. VISITE LIBRE Samedi et dimanche de 15h à 17h EXPOSITION : L’OEUVRE DE LA MANUFACTURE VIREBENT EN RÉGION TOULOUSAINE

Hôtel de Ville Samedi et dimanche en continu L’exposition retrace l’œuvre des briquetiers céramistes Virebent. ANIMATION « DÉCORE TON CHÂTEAU » Parc de l’Hôtel de Ville

Samedi et dimanche en continu

Activité dessins et jeux d’observation sur le thème du château. ATELIER DE MODELAGE DE TERRE CUITE Parc de l’Hôtel de Ville Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30

En continu, dans la limite des places disponibles Durée : 30 min / En famille, dès 6 ans

Animé par Pauline Jung, historienne de l’art. Modelages à partir de moules en plâtre, d’après d’authentiques modèles de la manufacture Virebent. CONFÉRENCE Les Virebent

Hôtel de Ville

Samedi et dimanche à 15h30

Durée : 45 min / Dès 9 ans

Par une guide-conférencière de l’office de tourisme de Toulouse. Une autre manufacture à Launaguet : La manufacture Moudenc

Hôtel de Ville Dimanche à 11h Durée 45 min

TOUTES LES ANIMATIONS ET LES VISITES SONT GRATUITES – RETRAIT DES TICKETS SUR PLACE LE JOUR MÊME Programmation proposée en partenariat avec l'association Les amis de Virebent

