LES ARTS AU CHATEAU Launaguet Launaguet, 15 septembre 2023, Launaguet. LES ARTS AU CHATEAU 16 – 24 septembre Launaguet C'est la 23ème édition pour Les arts au château. Même lieu, même philosophie: l'accès à la culture pour toutes et tous!

Cette année, nous accueillons pour cette occasion trois artistes : la peintre Anne-Marie Sanchez, le sculpteur Christian Glace et le céramiste Patrice Couget. Parc de l’Hôtel de ville, salle de l’Orangerie et salle des mariages. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 23 et dimanche 24 de 15h à 18h Entrée gratuite Launaguet Launaguet Launaguet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

Détails Catégorie d'Évènement: Launaguet Autres Lieu Launaguet Adresse Launaguet Ville Launaguet

