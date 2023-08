FÊTE DES ASSOCIATIONS ET DU SPORT Launaguet Launaguet Catégorie d’Évènement: Launaguet FÊTE DES ASSOCIATIONS ET DU SPORT Launaguet Launaguet, 9 septembre 2023, Launaguet. FÊTE DES ASSOCIATIONS ET DU SPORT Samedi 9 septembre, 10h00 Launaguet C’est le retour de la fête des associations & du sport à Launaguet ! On vous donne rendez-vous le samedi 9 septembre de 10h à 16h au stade municipal de Launaguet. L’occasion de découvrir les activités sportives, culturelles et sociales proposées par les associations de la commune. Petits et grands pourront découvrir, s’initier et s’inscrire à de nouvelles activités. On vous attend nombreux. // Stade municipal : chemin des sports 31140 Launaguet Launaguet Launaguet Launaguet [{« link »: « https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t30/2/16/26bd.png »}, {« link »: « https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t57/2/16/1f3c0.png »}, {« link »: « https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t5f/2/16/1f3c8.png »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T16:00:00+02:00

Launaguet

latitude longitude 43.666813;1.44041

