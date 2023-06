BRADERIE Launaguet Launaguet Launaguet Catégorie d’Évènement: Launaguet BRADERIE Launaguet Launaguet, 10 juin 2023, Launaguet. BRADERIE Samedi 10 juin, 09h00 Launaguet Le Secours Catholique et Espoir d’un môme organise une braderie en commun au local du Secours Catholique. Launaguet Launaguet Launaguet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T09:00:00+02:00 – 2023-06-10T12:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement:
Launaguet

Lieu
Launaguet
Adresse
Launaguet
Ville
Launaguet

