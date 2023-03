SOIRÉE PARENTALITÉ Launaguet Launaguet Catégorie d’Évènement: Launaguet

SOIRÉE PARENTALITÉ Launaguet, 30 mars 2023, Launaguet. SOIRÉE PARENTALITÉ Jeudi 30 mars, 18h30 Launaguet Michel Rougé, maire de Launaguet Patricia Paradis, adjointe aux affaires scolaires et socio-éducatives, et l’ensemble des membres du conseil municipal, ont le plaisir de vous inviter à un temps d’échanges en partenariat avec la maison des droits des enfants et des jeunes sur le thème: LES PRÉADOS ET LE SMARTPHONE DES REPÈRES POUR MIEUX LES ACCOMPAGNER JEUDI 30 MARS 2023 À 18H30 | MAISON DES ASSOCIATIONS SALLE N°1 | ENTRÉE LIBRE Inscription obligatoire sur: parentalite@mairie-launaguet.fr Renseignements : 05 61 35 41 49 ou 06 09 98 14 26 Launaguet Launaguet Launaguet [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 35 41 49 »}, {« type »: « email », « value »: « parentalite@mairie-launaguet.fr »}] [{« link »: « mailto:parentalite@mairie-launaguet.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

