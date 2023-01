NONNA Launaguet Launaguet Catégorie d’Évènement: Launaguet

NONNA Launaguet, 28 janvier 2023, Launaguet. NONNA Samedi 28 janvier, 21h00 Launaguet La Cie Deux Filles en Aiguille a le plaisir de vous présenter : NONNA Launaguet Launaguet Launaguet [{« link »: « https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2023/01/La20famille…20CP20Pierre20BOE.jpg »}, {« link »: « https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2023/01/Capture-decran-2023-01-18-a-10.03.21.png »}] Mise en scène Frédéric Jollivet Création Lumière Benjamin Dubayle Drame comique : d’après La Nonna de Roberto Cossa / A partir de 12 ans Théâtre non professionnel / Cie Deux Fi Sam. 28 janv. / 21h Dim. 29 / 16h Théâtre MOLIERE / Rue Saturne – LAUNAGUET Nonna mange. Elle mange beaucoup. Trop. Pas de travail, plus d’argent. Que faire ? Il faut marier Nonna à Don Francisco ! Don Francisco tient une boutique. Il est assez riche… La pièce Nonna est une métaphore de la mère qui dévore ses enfants et la parabole d’un pouvoir vorace qui affame son peuple. Nonna bredouille des mots aux sonorités espagnoles et italiennes. Dans cette version, la grand-mère s’exprime dans une langue franco-italiano-espagnole. Clin d’oeil à son auteur italien qui situe l’action de sa pièce, La Nonna, en Argentine. Nonna La grand-mère : Anne Lebrun-Pasturel Carmela Belle-Fille de Nonna : Chantal Peyrières Anyula Soeur de Carmela : Thérèse Bertranine Marta Fille de Carmela : Sandrine Carrasco Chicho Fils de Carmela Elie Prinet / Jonas Lebrun Francisco Connaissance de la famille : Sylvain Vachon ———————————————————————– – 8 représentions en 2017 / Théâtre Molière / Launaguet (31) – Participation au Festival Amateur Les Théâtres d’Hiver Toulouse (31) / Edition 2018-19 Centre Culturel Lalande – Participation au Festival International de Théâtre de Cahors (46) / Edition 2019 Théâtre Municipal de Cahors – 2 représentations au Théâtre des Rêveries St Laurent de la Plaine (49) / Edition 2020 – 4 représentations au Théâtre Molière / Launaguet (31) Saison 2020-21-23 ——————————————————————– *Tarifs 10€ / 5€ * (tarif groupe à partir de 10 personnes 8 euros) Réservations par SMS 07 69 42 96 74

