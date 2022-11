Cendrillon Launaguet Launaguet Catégorie d’évènement: Launaguet

Cendrillon Launaguet, 3 décembre 2022, Launaguet. Cendrillon Samedi 3 décembre, 21h00 Launaguet Présenté par la compagnie Deux Filles en Aiguille Launaguet Launaguet Launaguet De Joël Pommerat | Par la Cie Deux filles en aiguille | Mise en scène : Frédéric Jollivet | Avec : Sandrine Michenaud, Sylvain Vachon, Chantal Peyrières, Thérèse Bertranine, Isabelle Welter et Elie Prinet Une lumineuse réinvention d’un mythe, pleine d’humour, de cruauté et d’émo- tion. Comment naviguer entre les cendres du passé, le réel qui s’impose, la vie effervescente et une imagination débordante ? Telles sont les questions, que pose avec délicatesse, Joël Pom- merat, à la légendaire histoire. La magie n’est pas sacrifiée, au contraire, elle est au premier rang avec finesse, drôlerie et une certaine poésie. Théâtre Molière / Samedi 3 décembre à 21 h et dimanche 4 décembre à 16 h Tarifs : 5 à 10 euros Réservations : 07 69 42 96 74

