Pan Piper, le dimanche 28 novembre à 18:00

Le pianiste **François Bourassa** est l’un des illiustres ambassadeurs de la communauté jazz du Québec et plus largement du Canada à l’échelle internationale. Les nombreuses oeuvres de François Bourassa ont d’abord été reconnues par le Festival international de jazz de Montréal dès 1985. En parallèle de ses activités liées à son quartet éponyme, il n’a cessé de multiplier les projets et collaborations artistiques. Il présente au Pan Piper son nouvel album _L’Impact du Silence_, un recueil de compositions pour piano. Depuis quelque vingt-cinq années, **l’Auguste Quartet** parcourt la scène jazz jouant uniquement ses compositions. Il s’est produit dans une trentaine de pays sur quatre continents, a enregistré six albums et donné plus de 400 concerts qui ont favorisé des rencontres musicales inoubliables avec de grands artistes de la scène internationale. Parmi ces collaborateurs, Donny McCaslin, Ted Nash, Jean-Paul Estiévenart, Julien Loureau, Pascal Shumacher, Stéphane Belmondo, Sophie Alour, Pierre de Bethmann et François Théberge. L’Auguste Quartet présente son tout dernier album _Exalta Calma._

20 €

A cette occasion, lancement de deux albums par le label jazz québécois EFFENDI
Pan Piper
2-4 Impasse Lamier, 75011 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T18:00:00 2021-11-28T21:30:00

