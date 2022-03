L’Augmentation Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

L’Augmentation Nice, 3 mars 2022, Nice. L’Augmentation Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l’Ariane Nice

2022-03-03 – 2022-03-04 Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l’Ariane

Nice Alpes-Maritimes EUR 5 22 Dans L’Augmentation, deux figures de la bureaucratie se débattent. Perec triture les rythmes, acrobate virtuose de la langue autour d’une question brûlante : obtenir du patron un rendez-vous d’abord, une augmentation ensuite. Drolatique mais effrayant. Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l’Ariane Nice

dernière mise à jour : 2021-12-28 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l'Ariane Ville Nice lieuville Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l'Ariane Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

L’Augmentation Nice 2022-03-03 was last modified: by L’Augmentation Nice Nice 3 mars 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes