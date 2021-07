LAUGHING SEABIRD Studio de l’Ermitage, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 16 septembre 2021

de 20h30 à 23h

payant

Sortie de l’album « The Transformation Place »

Laughing Seabird, c’est Céline… et aussi le nom de son groupe, qui nous embarque dans une plongée autant qu’un envol.

Dans ce second album “The Transformation Place“, arrangé par Emmanuel Heyner, Laughing Seabird creuse le sillon de sa folk-pop envoûtante, élégante, et énergisante : des arrangements aux influences souvent 70s, celtiques et floydiennes, des mélodies qui nous restent en tête, et une voix ample, expressive, percutante ou douce.

En français ainsi qu’en anglais, la poésie de ses textes réalistes ou enchanteurs invite à accueillir nos vulnérabilités comme autant de forces en puissance et de moteurs à nos envies. On ne sera jamais invincible, mais on peut devenir indivisible, unifié. Welcome to The Transformation Place !

Chant & guitare : Céline Mauge

Guitares : Emmanuel Heyner

Contrebasse : Jeff Pautrat

Batterie : Stéphane Édouard

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020

11 : Jourdain (597m) 11 : Pyrénées (652m)



Contact :Studio de l’Ermitage 0 https://laughingseabird.com/fr/home/ https://www.facebook.com/laughingseabird

