Lauer & friends at Glazart Glazart Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 23h50 à 06h00

.Public adultes. payant

A partir de 13,20

Skylax records investit le mythique club le Glazart et Nous aurons à cette occasion l’honneur d’accueillir le producteur emblématique et légendaire LAUER, accompagné de ZARATUSTRA & HARDROCK STRIKER !

LAUER aka Phillip Lauer, natif de Francfort, est un musicien et DJ allemand de renom, salué tant pour son œuvre en solo sous le pseudonyme de Lauer que pour sa collaboration en tant que moitié du duo de DJ Tuff City Kids avec Gerd Janson. Imprégné dès sa jeunesse par le punk-rock, il a commencé à façonner sa musique au cœur des années 90. La consécration du son distinctif de Lauer s’est concrétisée à travers son premier album, sobrement intitulé « Phillips ». Ce choix de titre s’avère des plus pertinents, car la marque du producteur imprègne chaque recoin de cet LP, regorgeant de morceaux dancefloor ultra-mélodiques. La puissance de Lauer réside indéniablement dans la capacité de ses créations à transcender l’enceinte du club, tout en conservant une élégance instantanément « classique ». RA a qualifié cet album de « Yacht Rock House » dans sa critique, paru sous le label Running Back de Gerd Janson peu après le début de la collaboration entre les deux amis allemands en tant que Tuff City Kids. Tuff City Kids se présente avant tout comme une mode musicale prête à l’emploi, adoptant une perspective duchampienne qui réinvente la musique existante en un dispositif créatif novateur. Que ce soit à travers leurs DJ sets ou leurs productions, où même les morceaux originaux débutent souvent par des remix, Tuff City Kids recycle en permanence la musique d’autrui pour engendrer constamment du neuf. La force motrice derrière cette approche créative est attribuée à Lauer, du moins selon Gerd Janson, qui plaisante souvent en prétendant que son rôle dans l’arrangement se limite à préparer du café et à consulter son téléphone portable. Un véritable génie, sans aucun doute, l’une des plus belles contributions que la house music nous ait offertes au cours de la dernière décennie.

ZARATUSTRA, musicien, violoniste et pianiste depuis son enfance, emprunte son nom au poème symphonique « Ainsi parlait Zarathoustra » de Richard Strauss, une pièce épique et puissante qui le guide dans ses compositions. En tant que producteur, Zaratustra explore l’étendue de l’indie-dance, naviguant entre l’italo disco, la new wave et des sonorités plus tribales. Son EP « Uprising Vol.1 », en collaboration avec Stolt et comportant des remix du maître de l’indie dance, Lauer, a véritablement secoué les dancefloors les plus exigeants lors de sa sortie chez Skylax Records. L’horizon se profile vers la sortie imminente du très électroclash « Uprising » Vol. 2, à paraître également sous l’étendard de Skylax Records.

HARDROCK STRIKER, DJ, producteur et fondateur du label SKYLAX RECORDS, est une figure emblématique des musiques électroniques depuis plus de 20 ans. Son label, considéré comme une institution, a produit plus de 200 vinyles depuis 2004, incluant ceux de Terre Thaemlitz alias DJ Sprinkles, notamment le LP « Routes not roots » qui a reçu la très rare note de 5/5 sur Resident Advisor (RA album of the year 2009) en explorant des éléments conceptuels et des commentaires sociaux, notamment liés à l’identité de genre et à la sexualité, et compte plus d’une centaine d’artistes sous contrat. Il a été le premier à faire jouer des artistes tels que Daniele Baldelli, Beppe Loda ou encore DJ Sprinkles. Le but de ses soirées est à l’image du label : Rammener une « vibe » old school voire vintage dans l’univers sclérosé et répétitif des musiques électroniques. Il est l’auteur d’une multitude de singles ainsi que d’une magnifique double compilation CD rétrospective intitulée « Skylax House Explosion », sélectionnée et mixée par la légende queer DJ Sprinkles & HARDROCK STRIKER, sortie via Kompakt Records. Loué pour son travail de DJ/Producteur – sa dernière release en date étant une « cover » de l’emblématique « dead souls » de Joy Division qui selon ses dires serait une tentative d’imaginer le track « interprèté par New Order durant leur période faste de 1983 et mixé par le génie new yorkais shep pettibone » & label manager (avec un nombre incalculable de signatures, dont les plus récentes telles que celles de Soul Clap, Hector Oaks, Mr Fingers, Parissior, Joe Lewandowski, Zaratustra, Floorfillers, Groove Boys Project, et bien d’autres !) par les médias les plus prestigieux au monde tels que The Wire: Adventures In Modern Music, GROOVE-Magazin (compilation of the month), Resident Advisor, Ransom Note, Les Inrockuptibles, TSUGI, Worldwide FM (Gilles Peterson), DJ Mag, Mixmag & Boiler Room, ses sets ont résonné dans certains des meilleurs et des endroits les plus en vogue du monde, notamment Berghain / Panorama Bar, About Blank, Renate et bien d’autres. Un artiste incontournable qui a laissé une empreinte indélébile sur le paysage musical mondial.

Une soirée indispensable pour tout véritable amateur de musique électronique.

LINE UP

LAUER (Tuff City Kids / Running Back)

ZARATUSTRA (Skylax)

HARDROCK STRIKER (Skylax)

Glazart 7-15, avenue de la Porte de la Villette 75019 Paris

