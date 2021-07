Campagne-lès-Wardrecques Mairie de Campagne-lès-Wardrecques Campagne-lès-Wardrecques, Pas-de-Calais « L’Audomarois en guerre » Mairie de Campagne-lès-Wardrecques Campagne-lès-Wardrecques Catégories d’évènement: Campagne-lès-Wardrecques

Venez découvrir cette exposition qui retrace la vie des soldats du Commonwealth venus des quatre coins du monde pendant la Grande Guerre. A travers une collection inédite et personnelle, vous y apprendrez davantage sur l’intimité des soldats britanniques lors de leur passage à Saint-Omer. Par cette exposition, Bastien Cleenewerck rend hommage aux femmes et aux hommes qui ont sacrifiés leur vie pour notre liberté. _Renseignements auprès de l’organisateur : Bastien CLEENEWERCK – 0623830468_ _[bastclee@hotmail.fr](mailto:bastclee@hotmail.fr) et de la mairie [mairiecampagneles@wanadoo.fr](mailto:mairiecampagneles@wanadoo.fr)_ Exposition Mairie de Campagne-lès-Wardrecques 616 rue Principale CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES Campagne-lès-Wardrecques Pas-de-Calais

