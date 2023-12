Anna Gaïotti & vierge noir e – Les Antécédentes L’Auditorium Rezé, 21 mars 2024, Rezé.

Anna Gaïotti & vierge noir e – Les Antécédentes Jeudi 21 mars 2024, 20h00 L’Auditorium De 8€ à 17€

Créé en 2020, Les Antécédentes est une pièce importante dans le parcours d’Anna Gaïotti, artiste associée à la Soufflerie, qui concentre les recherches que la chorégraphe mène autour de l’écriture poétique, la composition et la danse comme dialecte. Issue des arts martiaux japonais et de la performance, Anna Gaïotti met en scène le corps pour embrasser les doutes d’une identité. Inspirée par ses expériences dans le quartier de Langstrasse à Zurich, lieu de fête et de prostitution à ciel ouvert, Les Antécédentes évoque des personnes en changement, mutation ou transition, étrangères mais familières. Elles sont ici identifiées dans leur humanité, leur voix et les chimères qui les marquent. À l’expression d’un poème dans la forme traditionnelle du théâtre nô, est associée la musique interprétée sur scène par vierge noir e. Danse et musique s’entrelacent pour donner corps et voix à une figure en mutation : d’une sirène à une prostituée, d’un genre à l’autre, d’une geisha à un clown, d’une ombre à son corps. Clément De Boever et Anna Gaïotti y performent la danse comme un chant de pas et de souffles, de gestes inaudibles.

