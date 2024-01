Macadam ensemble – Et lux, Wolfgang Rihm L’Auditorium Rezé, 16 mars 2024, Rezé.

Entamé au début des années 1970 sous le haut patronage de Karlheinz Stockhausen, dont il suit alors les cours, le parcours de Wolfgang Rihm est jalonné de plus de quatre-cents œuvres, dans des registres variés : musique de chambre ou vocale, pour solistes ou grands ensembles. Le compositeur allemand privilégie une musique expressive, dont le vocabulaire a beaucoup en commun avec le romantisme. Par sa dimension liturgique, son écriture complexe mais très accessible, Et lux en est un parfait exemple. La pièce est d’abord créée en 2009 à Cologne dans une version pour quatuor à cordes et quatuor vocal. Suivant une inclinaison de plus en plus forte pour la voix, Wolfgang Rihm en imagine une nouvelle version en 2015, avec cette fois huit chanteurs et chanteuses. C’est celle-ci que Macadam Ensemble interprète sous la direction d’Etienne Ferchaud. Et lux orchestre la rencontre entre la liturgie romaine du requiem – avec un texte conçu comme un collage de mots latin libérés de l’ordre liturgique – et l’expressivité exacerbée de la musique contemporaine, entre consonance et dissonance.

