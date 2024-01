Lazare – Des jambes pour une sirène L’Auditorium Rezé, 8 février 2024, Rezé.

Lazare – Des jambes pour une sirène 8 – 10 février 2024 L’Auditorium De 5€ à 12€

En réécrivant librement La Petite Sirène, Lazare aborde avec humour les grands sujets que soulève le conte : l’impatience de grandir, l’attirance vers un ailleurs, la vie après la morsure de l’amour, la métamorphose. La sirène monte à l’échelle pour soulever le couvercle de la mer et c’est toute la turbulence de notre époque qui flotte devant ses yeux. En redessinant certains personnages à la lumière d’enjeux écologiques, Lazare donne une dimension nouvelle à cette histoire. L’auteur se place aussi du côté de l’enfance et d’un personnage chez qui la curiosité et la malice l’emportent sur la tristesse. Des jambes pour une sirène épouse la forme d’un poème visuel et musical : chaque espace (la terre, les fonds marins, le bateau ou le ciel) obéit à ses propres règles ; des objets détournés deviennent un monde en miniature. Portée par une création sonore puissamment évocatrice et une écriture composée de comptines et refrains, la pièce joue avec l’imaginaire, au fil d’un voyage vers les songes de la beauté.

En coréalisation avec Le Grand T

L'Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé

jeune public théâtre

Paulien Le Goff