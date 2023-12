ensemble 0 – Give it to the sky L’Auditorium Rezé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

ensemble 0 – Give it to the sky L'Auditorium Rezé, 23 janvier 2024, Rezé. ensemble 0 – Give it to the sky Mardi 23 janvier 2024, 20h00 L'Auditorium De 9€ à 21€

Début : 2024-01-23T20:00:00+01:00 – 2024-01-23T21:00:00+01:00

Avec ce programme exceptionnel, l'ensemble 0 met à l'honneur une œuvre à part dans le parcours chaotique du compositeur américain Arthur Russell (1951-1992), tardivement célébré pour une discographie aux allures de malle aux trésors cachés, où se pressent musique expérimentale, pop éthérée, disco ou folk. Tower of Meaning naît en 1980, sur une commande de Robert Wilson pour son opéra Medea. L'écriture et l'enregistrement de la partition (dirigée par Julius Eastman, autre génie new-yorkais fantomatique) sont déjà bien avancés quand la collaboration tourne court. Finalement publiées en 1983 par Philip Glass sous son label Chatham Square, les 70 minutes de Tower of Meaning sont saluées par la critique mais ignorées du public. Rarement jouée, l'œuvre méditative, à la fois minimale et densément orchestrée, sera réinterprétée en intégralité par un ensemble 0 au grand complet, associé au musicien américain Peter Broderick. Avec ce dernier, l'ensemble a eu accès aux archives d'Arthur Russell et jouera – pour la première fois – certaines chansons inédites, dont Give it to the sky qui donne son nom au projet. L'Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

