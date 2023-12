La Tierce – Construire un feu L’Auditorium Rezé, 11 janvier 2024, Rezé.

La Tierce – Construire un feu Jeudi 11 janvier 2024, 19h00 L’Auditorium De 8€ à 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T19:00:00+01:00 – 2024-01-11T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-11T19:00:00+01:00 – 2024-01-11T20:00:00+01:00

Du texte de Jack London auquel elle emprunte son nom, Construire un feu ne garde que la nécessité de maintenir le feu vaillant de bout en bout : pour brûler les certitudes mais aussi se maintenir en éveil. Sur scène, cinq danseuses et danseurs occupent un plateau sans décors, scénographie ou création lumière. Quelques pierres, des allumettes et des ocarinas suffisent à convoquer différents récits, à la recherche du premier geste. C’est la belle question qui traverse la nouvelle création du collectif La Tierce : Que s’est-il passé pour qu’un jour, une personne fasse un geste qui n’avait jamais été fait ? Un geste sans utilité ni finalité, purement abstrait. Une définition de la danse. Les réponses à cette question passent par des récits, témoignages et hypothèses adressés au public. Avec l’idée de chercher ce qui est déjà là, pour ne rien ajouter à un monde qui ploie sous le trop-plein de tout, mais aussi de créer une pièce qui pourrait exister à n’importe quelle époque. Un moment où l’énergie et la musicalité viendraient des seuls corps et d’un imaginaire partagé.

Dans le cadre du Festival Trajectoires

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/construire-un-feu-la-tierce/ »}]

Danse

La Tierce