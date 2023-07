Aria Voce – A star is born L’Auditorium Rezé, 19 décembre 2023, Rezé.

Aria Voce – A star is born Mardi 19 décembre, 20h00 L’Auditorium Tarifs : de 10€ à 23€

Fidèle à son ambition d’embrasser les musiques anciennes et contemporaines, Aria Voce propose un programme où dialoguent deux œuvres nées au 17e siècle sous la plume de Christoph Demantius et Hieronymus Praetorius, et une pièce pour chœur a capella composée par Arvö Part en 1988. Cette dernière s’inscrit dans la tradition des œuvres liturgiques destinées aux vêpres de l’Avent. Mais le vrai miracle de Noël de ce programme, c’est la présence d’une pièce restée inédite pendant plus de trois siècles ! Dans ce concert au titre volontairement décalé, la star reste en premier lieu l’enfant Jésus, qui a tant inspiré les compositeurs de l’époque baroque. Mais c’est aussi le mystérieux Christoph Demantius et sa Missa Quem vidistis pastores, interprétée pour la première fois depuis le 17e siècle, transcrite par Étienne Ferchaud à partir d’un manuscrit conservé à la bibliothèque de Leipzig. En contrepoint, trois pièces de Hieronymus Praetorius complètent ce programme, célébration de la beauté de la musique baroque pour le temps de Noël.

