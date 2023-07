Hortense Belhôte – Performeureuses L’Auditorium Rezé, 12 décembre 2023, Rezé.

Hortense Belhôte – Performeureuses Mardi 12 décembre, 20h00 L’Auditorium Tarifs : de 8€ à 17€

Si vous faites parties des (très) nombreuses personnes à avoir succombé à l’intelligence pétillante de la série Merci de ne pas toucher sur arte.tv (près de 120 millions de vues pour la première saison), vous savez à quel point son autrice Hortense Belhôte excelle dans une lecture drôle et renouvelée de l’histoire de l’art, envisagée sous un prisme féministe et queer. Et si ce n’est pas encore le cas, vous êtes à l’orée d’une merveilleuse surprise avec cette conférence spectaculaire qui concentre toutes les qualités d’écriture, de synthèse et d’interprétation de la comédienne et danseuse, qui fut longtemps enseignante en histoire de l’art. Avec Performeureuses, Hortense Belhôte revisite l’histoire de la performance en danse contemporaine, en l’inscrivant dans une histoire mondiale des corps et des mouvements. On y croise des grands noms (Isadora Duncan ou Nijinski) et des figures plus confidentielles, mais aussi des mouvements dont la postérité a gommé la portée politique ou des influences dont l’histoire a effacé la trace. Un regard personnel, neuf et vivifiant, avec pour outils un PowerPoint, un exceptionnel sens de la narration et beaucoup d’humour.

L'Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T20:00:00+01:00 – 2023-12-12T21:00:00+01:00

