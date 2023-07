Tatiana Julien & Anna Gaïotti – Une Nuit Entière L’Auditorium Rezé, 29 novembre 2023, Rezé.

Tatiana Julien & Anna Gaïotti – Une Nuit Entière Mercredi 29 novembre, 20h00 L’Auditorium Gratuit, réservation à partir de fin octobre sur honolulu.oro.fr

Les chorégraphes et danseuses Anna Gaïotti (artiste associée à la Soufflerie) et Tatiana Julien se sont rencontrées lors d’une carte blanche au Silencio, à Paris, où elles ont partagé et mélangé leurs soli. Une rencontre importante, de celles qui invitent à aller plus loin pour donner corps à cette synergie féminine. Elles se retrouvent aujourd’hui pour Une Nuit Entière au milieu d’un espace circulaire, au coeur du public, comme un foyer autour duquel on se réchauffe. Ici, le foyer est ce double corps d’où s’évaporent des chants étranges. Deux femmes – deux flammes – racontent, de leurs gestes imbriqués, la mémoire tentaculaire des chimères et des déesses tueuses. Restent-elles des flammes siamoises ? L’une se déloge de l’autre, consent à son geste ou le perturbe, se disjoint, pour aller goûter à la jouissance du dehors. Porté par la musique de Gaspard Guilbert, faite de gargouillements, battements et textures sonores aux synthés analogiques, le duo déploie une écriture chorégraphique fondée sur le temps suspendu, les corps-à-corps imbriqués, la cohabitation des gestes, unis ou disjoints, en collision ou en coprésence.

danse contemporaine

