Abdullah Miniawy – Nigma Enigma L’Auditorium Rezé, 21 novembre 2023, Rezé.

Abdullah Miniawy – Nigma Enigma Mardi 21 novembre, 20h00 L’Auditorium Tarifs : de 9€ à 19€

Abdullah Miniawy n’a pas encore trente ans mais déjà un formidable parcours : écrivain, chanteur, compositeur et acteur, il a collaboré avec de nombreux musiciens issus du jazz et des musiques improvisées (comme Erik Truffaz ou Yom) et foulé les scènes les plus prestigieuses, du Festival d’Avignon à l’ICA de Londres. Récemment, c’est son album avec Le Cri du Caire qui a attiré la lumière sur lui, un projet dont les racines plongent dans le bouillonnement contestataire qui agitait les nuits du Caire après la révolution égyptienne. Aujourd’hui, Abdullah Miniawy emprunte un nouveau chemin avec Nigma Enigma, où il entend réparer les liens abîmés au fil d’un spectacle tissé de poésie et chansons : « Toutes les voix d’exil sont colorées par le désir de ressentir à nouveau la profondeur de leur culture. Lorsque vous appelez une voix en vous après des années de déconnexion, elle est reçue par fractions. Pour les rassembler, il faut les réaccorder. En provoquant les frontières de ma tessiture vocale, exprimant une douleur sourde au fil des ans, je vous emmènerai au coeur d’un voyage là où les djinns orbitent dans les champs de Kiman Faris, loin de ma ville de Fayoum, en Égypte. »

L'Auditorium 2, avenue de Bretagne, Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

