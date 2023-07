Les Kapsber’girls – Donne sacre, Donne profane L’Auditorium Rezé, 14 novembre 2023, Rezé.

Les Kapsber’girls – Donne sacre, Donne profane Mardi 14 novembre, 20h00 L’Auditorium Tarifs : de 10€ à 23€

Tourné vers une exploration enthousiaste des répertoires prébaroques et baroques, l’ensemble Les Kapsber’girls reçoit – depuis sa formation en 2015 – un accueil à la mesure de son engagement. Son nom est un clin d’œil à Hieronymus Kapsberger, célèbre compositeur italien du 18e siècle. Sous son bienveillant patronage, les musiciennes jettent un regard transversal sur les œuvres des 17e et 18e siècles et y insufflent notamment un peu de la vitalité qui déborde des musiques dites populaires. Elles travaillent ainsi à renouveler l’interprétation des sources historiques mais aussi à en révéler une richesse longtemps occultée. Le programme Donne sacre, Donne profane en est un puissant exemple, qui met à l’honneur six compositrices italiennes dont l’histoire n’a pas été écrite ou si peu. Une occasion rêvée de découvrir des chefs-d’œuvre méconnus, signés Francesca Caccini (1587-1641), Isabella Leonarda (1620-1704), Antonia Bembo (1643-1715), Francesca Campana ( 1615-1665), Maria Francesca Nascinbeni (1640-1680) et Barbara Strozzi (1619-1677).

L’Auditorium 2, avenue de Bretagne, Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/donne-sacre-donne-profane-concert-l-auditorium-reze-14-novembre-2023-css5-lasouffleriereze-pg101-ri9695585.html »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251707800 »}] L’Auditorium peut accueillir 300 places assises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00

2023-11-14T20:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:30:00+01:00

musique baroque

Olivier Féraud