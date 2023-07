Makaya McCraven L’Auditorium Rezé, 7 novembre 2023, Rezé.

Makaya McCraven Mardi 7 novembre, 20h00 L’Auditorium Tarifs : de 18€ à 28€

Basé à Chicago depuis une quinzaine d’années, Makaya McCraven a développé une méthode de travail singulière, où l’improvisation collective, l’écriture et un minutieux travail de studio rentrent en collision pour faire des étincelles. Paru en 2015 sous le label International Anthem, In the Moment en est le prototype : l’album est le fruit de dizaines de concerts donnés dans les clubs de Chicago durant deux ans, enregistrés, sélectionnés, samplés, recomposés et mixés en un mouvement moderne et fluide. Makaya McCraven crée ainsi une organic beat music où l’on retrouve toute l’inventivité du jazz, la souplesse de la soul et la robustesse du hip hop. Son dernier album, In These Times, en est un nouvel exemple éblouissant, onze titres d’une densité folle issus de dizaines d’heures de musique neuve enregistrées sur sept années. Ces allers-retours entre scène et studio font des concerts de Makaya McCraven les moments privilégiés d’une longue conversation que le batteur poursuit avec les musiciens qui l’accompagnent. En quartet, ceux-là écrivent l’histoire du jazz au présent.

L’Auditorium 2, avenue de Bretagne, Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/makaya-mccraven-concert-l-auditorium-reze-07-novembre-2023-css5-lasouffleriereze-pg101-ri9695577.html »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251707800 »}] L’Auditorium peut accueillir 300 places assises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T21:30:00+01:00

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T21:30:00+01:00

jazz musique

Sulyiman