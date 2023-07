La Cordonnerie – Ali Baba et les 40 voleurs l’Auditorium Dompierre-du-Chemin, 25 novembre 2023, Dompierre-du-Chemin.

La Cordonnerie – Ali Baba et les 40 voleurs Samedi 25 novembre, 17h00 l’Auditorium Tarifs : de 5€ à 12€

Dans une vieille station-service aux confins de nulle part, un endroit désertique toutefois très éloigné du Moyen-Orient, vivent et travaillent deux frères, Cassim et Ali Baba. Leurs journées sont rythmées par les rares arrêts de quelques véhicules obsolètes, dans l’attente de leur rendez-vous du soir avec une série télévisée, un western. Leur vie étrange est paisible, du moins jusqu’au jour où Ali Baba aperçoit une quarantaine de voleurs dans un nuage de poussière. Si la trame de cette histoire vous est certainement familière, la lecture qu’en donne la compagnie La Cordonnerie va vous étonner. Baigné dans l’atmosphère de l’Amérique des années 70, Ali Baba et les 40 voleurs est un road movie immobile qui rêve au western. C’est aussi une production digne d’Hollywood, puisque Samuel Hercule a d’abord réalisé un film muet dans les règles de l’art, avant d’en imaginer une mise en son pimpante avec ses trois comparses. Musique, bruitages et interventions vocales sont réalisés en direct, avec un formidable sens du détail et du burlesque. Une approche du ciné-spectacle originale, pluridisciplinaire et drôle.

l’Auditorium 2 avenue de Bretagne Dompierre-du-Chemin 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/ali-baba-et-les-40-voleurs-spectacle-l-auditorium-reze-25-novembre-2023-css5-lasouffleriereze-pg101-ri9697861.html »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251707800 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

ciné-spectacle

Laurent Combe