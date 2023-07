Anthony Breurec – SpaceSongs l’Auditorium Dompierre-du-Chemin, 10 octobre 2023, Dompierre-du-Chemin.

Anthony Breurec – SpaceSongs 10 – 12 octobre l’Auditorium Tarifs : de 8€ à 16€

En 2057, dans un monde fragilisé par des décennies d’un effondrement progressif, la réception d’un signal musical éveille les espoirs de rencontre interstellaire. Une spationaute, Sandra, se risque dans un voyage solitaire à la recherche de la source de cette émission extra-terrestre. Parallèlement, ses deux sœurs sont engagées dans des voies contraires : l’une assiste un chef d’entreprise multimilliardaire dans son projet d’exode, où 500 personnes tirées au sort seront de la première navette spatiale à destination de l’exoplanète Nephtys. L’autre est la figure de proue d’une organisation activiste pro-Terre, qui rejette violemment ce projet et entend fonder un nouveau modèle de société égalitaire. Fable chorale pour cinq interprètes, où les récits comme les espaces se juxtaposent, SpaceSongs déploie les codes des grands récits d’anticipation pour tenir le public en haleine et poser la question de nos mondes en mutations. La musique y tient une place centrale, langage universel et voie possible pour une réconciliation.

l’Auditorium 2 avenue de Bretagne Dompierre-du-Chemin 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/spacesongs-spectacle-css5-lasouffleriereze-pg51-ei937175.html »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251707800 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T20:00:00+02:00 – 2023-10-10T22:00:00+02:00

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

théâtre musique

Michel Capron