L’Audengeoise, 12 mars 2023, Audenge .

L’Audengeoise

Halle du marché Audenge Gironde

2023-03-12 – 2023-03-12

Audenge

Gironde

2 courses de 12.8 et 5.6 km – départ 10h00

1 rando chronométrée 12 km – départ 9h05

2 courses enfants 1000 et 3000 m – départ 9h00 et 9h15

Tombola avec de nombreux lots

Remise des récompenses dès l’arrivée des premiers participants

Inscription par internet :https://protiming.fr/

Renseignements : http://courir-a-audenge.e-monsite.com/ ou par mail : courir.a.audenge@gmail.com

Courir à Audenge

Audenge

