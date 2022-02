L’Audengeoise Audenge, 13 mars 2022, Audenge.

EUR L’Audengeoise est de retour !!!

Après deux années blanches, la course référence de la commune est bel et bien programmée en 2022 pour le bonheur des coureurs de tout niveau. Un parcours de 5km, un autre de 12km, un parcours spécial enfants et même une randonnée; vous n’avez donc pas d’excuses pour ne pas vous inscrire à cette belle épreuve.

Toutes les infos, les tracés et inscriptions sur http://courir-a-audenge.e-monsite.com/…/l-audengeoise.html

Courir à Audenge

