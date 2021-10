L’audace du papillon Salle Jacques Brel, 29 janvier 2022, Castanet-Tolosan.

L’audace du papillon

Salle Jacques Brel, le samedi 29 janvier 2022 à 21:00

Faut-il attendre de se brûler les ailes pour oser l’essentiel ? Denise a 55 ans. Une épreuve de vie vient faire tout basculer et remettre du mouvement dans son existence, en elle et autour d’elle. C’est le déclencheur de prises de conscience, de joies, de désirs reconquis et d’audaces nouvelles. Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux personnages, le rire côtoie la profondeur, le corps danse les mots pour raconter l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes. « Il y a une étincelle, une force de vie en chacun de nous. Si tu ne la laisses pas jaillir, elle manquera au monde. » Marta Graham **La Farouche Compagnie** **Écriture et interprétation** : Sabrina Chézeau **Co-écriture et mise en scène** : Luigi Rignanese **Tout public à partir de 12 ans** **Durée : 1h15** **Tarifs : 10 € / 8 €** **Billetterie** : [https://castanet.festik.net](https://castanet.festik.net)

« Un spectacle comme un grand souffle qui donne envie de croquer pleinement sa vie dès aujourd’hui. »

Salle Jacques Brel Avenue Pierre Mendès France – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T21:00:00 2022-01-29T22:30:00