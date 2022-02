L’audace du papillon Salle d’animation Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

L’audace du papillon Salle d’animation, 11 mars 2022, Mondonville. L’audace du papillon

Salle d’animation, le vendredi 11 mars à 20:30

L’AUDACE DU PAPILLON ——————– _La Farouche Cie_ Denise a 55 ans. Une épreuve de vie vient faire tout basculer et remettre du mouvement dans son existence, en elle et autour d’elle. C’est le déclencheur de prises de conscience, de joies, de désirs reconquis et d’audaces nouvelles. Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux personnages, le rire côtoie la profondeur et le corps danse les mots pour raconter l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes. Un spectacle comme un grand souffle qui donne envie de croquer pleinement sa vie dès aujourd’hui. ### Spectacle sur inscription : * Par mail à l’adresse [culture@mondonville.fr](mailto:culture@mondonville.fr) * Par téléphone au 05 61 06 14 30 Mondonville – Médiathèque Salle d’animation rue de la Liberté, Mondonville Mondonville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Mondonville Autres Lieu Salle d’animation Adresse rue de la Liberté, Mondonville Ville Mondonville lieuville Salle d’animation Mondonville

Salle d’animation Mondonville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondonville/

L’audace du papillon Salle d’animation 2022-03-11 was last modified: by L’audace du papillon Salle d’animation Salle d’animation 11 mars 2022 Mondonville Salle d'animation Mondonville

Mondonville