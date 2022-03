L’Audace du papillon Centre culturel Henri-Desbals, 14 avril 2022, Toulouse.

L’Audace du papillon

le jeudi 14 avril à Centre culturel Henri-Desbals

Théâtre-récit ————- **Dès 12 ans** **Sabrina Chézeau, La Farouche Cie** _« Il y a une étincelle, une force de vie en chacun de nous. Si tu ne la laisses pas jaillir, elle manquera au monde »_ Marta Graham Denise a 55 ans. Elle a une vie aussi bien ordonnée que le pavillon où elle habite à Châteauroux dans le lotissement Les Mimosas. Tout bascule le jour où on lui annonce un nid de chauve-souris dans sa poitrine. C’est alors le début d’une nouvelle aventure de vie dans laquelle Denise explore toutes les audaces qu’elle ne s’est jamais permise, de la plus intime à la plus sociale. Avec une grande sensibilité et une subtile distance, Sabrina Chézeau suit le combat têtu de Denise contre la maladie. Dans cette histoire, le corps parle autant que les mots pour dire les résistances, les guérisons, les paroles salvatrices et l’urgence de réaliser ses rêves les plus profonds ; pour raconter comment la confrontation à l’idée de la mort peut être déclencheur de vie, de joies et d’audaces nouvelles. L’écriture de cette histoire s’appuie sur une vaste bibliographie mais également sur une dizaine d’entretiens menés auprès de femmes, souvent atteintes de cancer du sein et en processus de guérison dont la maladie a eu l’effet d’un électrochoc et de nouvelles prises de conscience. **De & avec** Sabrina Chézeau / **Co-écriture & mise en scène** Luigi Rignanese **Chorégraphie & assistanat mise en scène** Carmela Acuyo **Création musicale & sonore** Nicolas Poirier / **Création lumières & régie générale** Mathieu Maisonneuve **Séance scolaire (dès 12 ans) & tout public dans le cadre des après-midi spectacles : 14h30**

Tarif B

Culture

Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T14:30:00 2022-04-14T15:59:00;2022-04-14T21:00:00 2022-04-14T23:59:00