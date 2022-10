LauCarré + Fredz

2022-12-07 19:00:00 EUR 18 20

L’instinct du rap, LauCarré l’a assurément. Ses freestyles sont une véritable éruption de talent, captant un moment, une idée, une pensée qu’il fait monter petit à petit jusqu’à l’explosion musicale. Il impressionne par sa technique ultra-rapide et bouillonnante d’énergie.



• Fredz

Fredz ressemble à un personnage d'un film de Wes Anderson ou d'Harmony Korine. Coupe au bol, lunettes rondes. Post adolescent pas encore fixé, qui scrute le monde pour mieux le dépasser. Un disque est en préparation : Astronaute. LauCarré et Fredz seront en concert au Makeda le mercredi 7 décembre.

