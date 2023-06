Cave de l’Aubras (EARL Badin) L’Aubras Cormeray, 12 juin 2023, Cormeray.

Cormeray,Loir-et-Cher

Viticulteurs de père en fils depuis 5 générations. La famille Badin exploite à l’heure actuelle 18 ha de vignes et toutes ses activités sont effectuées dans le but de préserver la nature. Visite guidée..

Jeudi à 14:00:00 ; fin : . 3 EUR.

L’Aubras

Cormeray 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Father and son winegrowers for 5 generations, the Badin family currently cultivates 18 hectares of vineyards. All their activities are carried out with the aim of protecting nature. Guided tour.

Viticultores de padre a hijo desde hace 5 generaciones. La familia Badin cultiva actualmente 18 hectáreas de viñedos y todas sus actividades se realizan con el objetivo de preservar la naturaleza. Visita guiada.

Winzer in der 5. Generation. Die Familie Badin bewirtschaftet haute 15 ha Weinberge und alle unternommenen Maßnahmen dienen dem Schutz der Natur. Führung.

